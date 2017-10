– Uten ungdomskolene ville det ikke gått

nyheter

I dag går landets største dugnad av stabelen, nemlig TV-aksjonen, som i år går til Unicefs arbeid med å sikre skolegang til barn i krig og konfliktområder.

Leder for TV-aksjonen i Alta, Erik Karlstrøm forteller at folk har vært litt tungbedt når det gjelder å gå søndagstur med mening, men nå har det løsnet. Ikke minst i sentral-Alta.

– Men her trenger vi ikke flere, så dermed har vi måttet sende folk ut til andre steder der vi mangler folk, sier Karlstrøm, som medgir at uten engasjementet fra ungdomsskolene ville situasjonen sett mindre lys ut.

– Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole har tatt mange roder, og uten dem ville ikke dette gått, sier han. Selv om aldersgrensen for å bære bøsser er 18 år, har han åpnet opp for at skoleelevene får delta.

– De går flere ilag. Lærerne er heller ikke langt unna.

Vipps og telefon

Bøssebærerne går ute mellom klokken 16 og 18 søndag ettermiddag og folk oppfordres til å ta ut kontanter.

– Ellers vil bøssebærerne ha med seg informasjon om hvordan folk kan gi via telefon, nett og vipps, sier aksjonslederen.

Bøssene vil bli levert til DNB, hvor opptellingen lokalt vil foregå utover søndagskvelden. Både ordfører og flere andre vil være tilstede.

– Det bruker å være god stemning, sier Karlstrøm, som sier at målet er å slå rekorden fra i fjor, da Alta ble best av de store nordnorske byene med litt over 40 kroner per innbygger, og et totalbeløp på nesten to millioner.

– Det var ny rekord for Alta. Klarer vi å matche det, er vi fornøyd.

Næringslivet ga mindre

En liten skuffelse er det at næringslivsstafetten i Alta gikk dårligere enn i fjor.

– Den var på mandag og brakte inn 137.000 kroner. Det var en nedgang fra i fjor, da vi fikk inn nærmere 200.000, sier Karlstrøm, som likevel håper den samlede summen skal bli bra.

– Det er masse arrangementer på skolene, ikke minst er det mange som har solidaritetskafè i disse dager. Det er kun to skoler i Alta som ikke har ett eller annet prosjekt, så man kan si oppslutningen er nesten hundre prosent. Barn viser solidaritet med andre barn, fastslår lederen for aksjonen i Alta.