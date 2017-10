Mann siktet for ruskjøring etter møteulykke

nyheter

I forbindelse med møteulykken i Øksfjord lørdag ettermiddag som Altaposten meldte tidligere i kveld, der to biler var involvert, skal det ifølge ifinnmark være en kvinne i midten av tjueårene og en mann i begynnelsen av trettiårene som er fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø. ifinnmark melder at en mann i 60-årene er siktet for ruskjøring i den anledning. Politiet ser alvorlig på ulykken. Overfor Altaposten har ikke UNN noen informasjon om de skadde på nåværende tidspunkt. Minst en skal være kritisk skadd har politiet meldt tidligere.