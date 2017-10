nyheter

Kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset i Tromsø, Jan Fredrik Frantzen, sier til Altaposten lørdag kveld at kvinnen i 20-årene som var involvert i møteulykken i Øksfjord lørdag ettermiddag er lettere skadet og inne til observasjon.

- Mannen i 30-årene skal bare inn til poliklinisk sjekk, sier Frantzen.Det var i halv fem tida lørdag ettermidddag at to biler kolliderte rett utenfor Øksfjord i Finnmark. Føreren av den ene bilen, en mann i 60-årene er siktet for ruskjøring ifølge ifinnmark. To helikoptere og alt av nødetater var på stedet etter ulykken.