Krever vern for å bli med i regjering

nyheter

Venstre krever fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja dersom partiet skal gå inn i regjeringen, fastslår partileder Trine Skei Grande.

– Dette er en kjempeviktig sak for oss, sier Grande til NTB.

Venstre-lederen ble hyllet med langvarig trampeklapp da hun lørdag steg opp på talerstolen på partiets landskonferanse. Der var det knyttet stor spenning til hvilke signaler hun ville komme med når det gjelder spørsmålet om Venstre skal gå inn i regjeringen eller ei.

Fredag presenterte statsminister Erna Solberg (H) en ny regjeringskabal, lagt med færrest mulig endringer i påvente av at Venstre bestemmer seg.

Tre pilarer

I talen slo Grande fast at Venstre må få gjennomslag på særlig tre områder dersom et regjeringssamarbeid skal bli aktuelt: skole, bedriftspolitikk og ikke minst miljø og klima.

– Hvis vi skal være med på et regjeringsprosjekt, må det prosjektet ha klare målsettinger på disse områdene, sier Venstre-lederen.

I klimapolitikken må tre pilarer må være på plass:

* Fortsatt avgiftsfritak for elbiler samt et nullutslippskonsept for alle typer fartøy innen 2030.

* Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle insentivordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

* Global satsing på fornybar energi.

LoVeSe

Venstre har allerede vunnet kampen om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring én gang. Spørsmålet nå kan bli om de greier det en gang til.

– Det var en veldig viktig sak da vi fikk på plass en samarbeidsavtale, og en av de vanskeligste. Så jeg antar at dette blir en vanskelig sak denne gangen også, sier Grande.

Samtidig avviser hun å kommentere om LoVeSe kan bli saken som velter statsminister Erna Solbergs drøm om en blågrønn regjering.

Regjeringen ønsker å åpne LoVeSe for oljeutvinning, og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) uttalte nylig at partiet vil åpne for forhandlinger med Arbeiderpartiet om en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten dersom Venstre går i opposisjon.

Ap har åpnet for å konsekvensutrede deler av Lofoten.

Ingen åpne motforestillinger

Ingen i Venstres landsstyre ville lørdag uttale seg om eventuelle motforestillinger til å gå i regjering.

– Dette tar vi internt, var omkvedet.

En undersøkelse Vårt Land har gjort med ni av Venstres fylkesledere viser at ingen dem lukker døra til et regjeringssamarbeid, men vil stille seg bak ­partilederens og landsstyrets ­beslutning.

– Vi er på vårt beste når vi er konstruktive og søker samarbeid, slo Grande fast i talen til landskonferansen, der hun også konstaterte av Venstre, trass i et magert valgresultat på 4,4 prosent, ble vinneren i høstens valgkamp.

– Ingen av de andre partiene greide å løfte seg så mye som oss. Venstre ble den soleklare vinneren i valgkampen, sa Grande.

Ny situasjon

Venstres tidligere samarbeidspartner KrF har allerede takket nei til både statsrådstaburetter og samarbeidsavtale med regjeringen. Det er en ny situasjon som Venstres landsstyre nå må forholde seg til.

I sin tale slo Grande fast at en regjering, uansett om den består av to eller tre partier, må greie å sikre flertall i Stortinget.

Venstre-nestor Odd Einar Dørum tolker utsagnet som at Venstre og KrF på «en egnet og stille måte» må finne måter å samarbeide på.

– Det er en viktig erkjennelse, sier han til NTB.