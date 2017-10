Billigere for tilsyn

nyheter

Avgiften for tilsyn av fiskemottak settes ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Avgiftsendringen gjelder for hele 2017, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen, forklarer fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Mens Justervesenets kontrollører tidligere tok betalt for hver kontroll, ble ordningen endret i 2016 slik at Justervesenet i stedet tar inn en årsavgift fra selskapene. Fortsatt er den øvre grensen for årsavgift 300.000 kroner, og det kreves ikke inn avgifter på under 1.000 kroner.

Departementet opplyser videre at de i samarbeid med Justervesenet jobber med å forenkle betalingsmodellen for tilsyn med fiskemottak ytterligere. Målet er at avgiftssystemet skal bli enda mindre administrativt krevende for næringen, og at avgiften skal innrettes enda mer presist mot selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.

Det tas sikte på å sende et forskriftsforslag på høring høsten 2017.(©NTB)