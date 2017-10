– Må gjøres noe før det raser mer

nyheter

Det var i halv syvtiden lørdag morgen at en bilist kjørte gjennom Autsi-dalen sør for Alta og opplevde at det kom steinras fra fjellsiden. Steinene slo hull i bunnpanna på bilen og bilisten som tipset Altaposten, sa i dag tidlig at det fortsatte å rase ned fra fjellsiden mens han stod på stedet.

– Det raste mens vi stod der og noe bør gjøres før det raser mer, mente bilisten som fikk bilen hentet av bilbergingsbil. Ingen personer kom til skade.

Jonas Johnsen ved vegtrafikksentralen sier til Altaposten at de har blitt varslet om steinraset.

– Vi fikk inn melding om at det hadde gått et lite steinras i morges, og tilfeldigvis hadde vi en hjullaster i nærheten så vi fikk fjernet steinene. Det var ikke snakk om veldig mye eller store steiner, så veien er ikke stengt. Men hvis det er fare for at det raser mer ned, skal vi få det sjekket ut, lover trafikkoperatøren.

Slik lød tipset:

Mitt på Autsivannet,må gjøres noe før det raser mere.. Raste Stein ned lia men vi sto dær..