Venter tre skifter

nyheter

Ifølge flere medier får ikke Ap og Sp det som de vil: Marit Berger Røsland (H) er klar til å overta som EØS- og EU-minister etter Frank Bakke-Jensen (H).

Det har vært mye usikkerhet rundt europaministerposten før regjeringen skal skifte statsråder fredag, men torsdag kveld meldte NRK at Røsland blir ny EØS- og EU-minister.

Berger Røsland satt i Oslo bystyre for Høyre fra 2003 til 2007 og er gift med tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland. Paret har to barn.

I 2014 ble hun utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor, og året etter ble hun statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

I 2016 flyttet hun til Utenriksdepartementet der hun har vært statssekretær for utenriksminister Børge Brende (H), som nå har fått jobb som president i Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

Ifølge VG er Berger Røslands politiske stab allerede klar. Hedvig Heyerdahl i Høyres Studenter blir ny politisk rådgiver.

Kritisk

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener posten som europaminister bør fjernes.

– Denne posten har fungert mer som EUs minister i Norge enn Norges minister i EU. Statsrådene har framstått som rene talspersoner for Brussel i den norske politiske debatten, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har også gitt uttrykk for at han syntes det burde være utenriksministerens jobb å følge opp Norges forhold til EU.

Statsrådsposten med ansvar for EU og EØS hører til i Utenriksdepartementet. Jobben ble først gitt til Vidar Helgesen, deretter Elisabeth Vik Aspaker, begge Høyre-politikere. Frank Bakke-Jensen (H) har hatt jobben i under ett år.

Det regnes som sikkert at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) kommer ut på slottsplassen med ny jobb som utenriksminister etter statsråd klokka 11 fredag. Det samme gjelder Bakke-Jensen, som er dagens Europaminister. Han skal overta som forsvarsminister. Skiftene er bekreftet av kilder overfor både NRK og TV 2.

Eventuelle andre endringer i regjeringen er ikke ventet før de to regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har forhandlet ferdig med Venstre. Partiet holder døra på gløtt for å gå inn i regjering.

Både Venstre og KrF ønsker at Solberg skal børste støv av en annen statsrådspost: bistandsministeren. Den forsvant da de blåblå overtok i 2013.

– Jeg håper vi får en egen bistandsminister. Da vil utenriksministeren få bedre tid til å være utenriksminister, og vi får bedre faglighet over bistandspolitikken. Jeg tror hele utenriksfeltet har lidd under av at vi ikke har hatt en utviklingsminister, sier Venstres leder Trine Skei Grande til NRK.

Men hun avviser overfor samme kanal at dette er avgjørende i forhandlingene med regjeringspartiene.

– Det er et velmenende råd, sier hun. (NTB)