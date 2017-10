Rekordkafe for TV-aksjonen

nyheter

Skolens elever produserer gjenstander for salg til inntekt for TV-aksjonen og sørger også for underholdning. Foreldrene baker og styrer med maten til kafeen, men skolen står for artikler til lotteriet.

– Vi satte ny rekord i år med 37.821 kroner, forteller rektor ved Saga skole, Anne-Britt Eilertsen.

Hun karakteriserer arrangementet som helt utrolig flott og skryter av både foreldre og elever som hvert år står på til inntekt for TV-aksjonen.

– Vi ønsker å takke alle sammen som bidro til at dette ble et så flott arrangement og jeg synes vi må ha lov å skryte av Saga-foreldrene som er svært gode til å følge opp når vi har arrangementer, sier rektor.