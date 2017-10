– Sykehusutredningen ligger på regjeringens bord

nyheter

Den nyvalgte Frp-representanten hevder at det ferske sykehusstruktur-notatet fra Helse Nord ikke slår beina under dokument-8-forslaget som krever utredning. Det er forventet at Stortinget voterer over forslaget i løpet av november.

– Helse Nord bringer ingenting nytt i saken. Dette er den gamle tralten av ikke-ekstisterende dokumentasjon på at sykehusstrukturen er utredet, og at det foreligger et beslutningsgrunnlag. Alle som har satt seg inn i notatet fra Helse Nord som er bestilt som et svar på kravet om en helhetlig faglig utredning av strukturen med ulike alternativ, ser at beslutningsgrunnlaget er ikke-eksisterende. Derfor er dokument-8-forslaget mer aktuelt enn noen ganger, sier Strifeldt.

Har flertall

Dagen etter at Helse Nord offentliggjorde notatet, satte Strifeldt seg ned med fraksjonlederen i helsekomiteen og partivennen, Bård Hoksrud. Der ble de enige om at kravet fra Finnmark om en helthet utredning skal på bordet når Høyre og Frp setter seg sammen med Venstre og KrF for å diskutere regjeringsplattform. Det er fortsatt usikkert om Venstre vil stå innenfor eller utenfor regjeringen. KrF har sagt klart fra at de ikke vil inn, men er villig til å forhandle om samarbeid.

– Jeg fikk garanti fra Hoksrud om at Frp vil dra inn kravet utredning i regjeringsforhandlingene, og har full støtte fra Hoksrud om at Frp skal stille seg fullt og helt bak kravet. Dersom mot formodning regjering med støtteparti ikke skulle igangsette utredning, er neste jobb å få Frp-gruppa til samlet å stemme for dokument-8-forslaget når det kommer til votering. Selv om det kan ligge politiske komplikasjoner knyttet til saken, har jeg et godt håp om at gruppa til Frp stiller seg bak forslaget, klargjør Strifeldt som lover at hans engasjement skal være hundre prosent knyttet til saken de nærmeste ukene.

– Glimrende av Claus

Stortingsrepresentanten er imponert over hvor raskt gruppeleder for Frp, Claus Jørstad, var på banen med å synliggjøre at notatet fra HN verken kan sies å være noen utredning, eller ha en faglig begrunnelse for at ikke sykehusstrukturen er bedre utredet.

– Når en lokal politiker i løpet av noen få timer kan plukke hele notatet så til de grader fra hverandre, viser det hvor faglig svakt innspillet fra Helse Nord er. Jeg hadde forventet noe langt mer, ikke minst på bakgrunn av at Helse Nord har brukt nesten to måneder på notatet. Det er nesten sånn at jeg mistenker Helse Nord for selv å innse at det har vært en gedigen tabbe å ikke igangsette utredning av strukturen, sier Strifeldt.

Til Oslo

Venstres Trine Noodt har også slaktet notatet fra Helse Nord. I helgen drar hun til Oslo for å møte ledelsen i Venstre med Trine Skei Grande. Hennes budskap til Skei Grande er at kravet om utredning må på bordet i drøftingene med regjeringen, og at når tre av fire regjerings- og støtteparti står bak kravet, må regjeringen iverksette nødvendig steg for å få et beslutningsgrunnlag som det er mulig å ha tillit til.

– Det er avgjørende dager med tanke på om vi skal få et forsvarlig helsetilbud, eller om folk i Alta og Kautokeino fortsatt skal risikere liv og helse fordi helseminister Høie nekter å få fram fakta, sier Noodt til Altaposten.