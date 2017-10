Helse Nord: – Ser ingen fordeler med to sykehus

nyheter

Det er NRK Finnmark som har fått tilgang på et 40 siders dokument som ser nærmere på konsekvensene av endringer i sykehusstrukturen og to sykehus i henholdsvis Alta og Hammerfest.

Helse Nord-direktør Lars Vorland sier til NRK at han håper dokumentet skal gi informasjonen om hvorfor Helse Nord ikke ønsker flytting eller to sykehus.

– Vi mener to sykehus gir et dårligere tilbud til befolkningen i Vest-Finnmark. Det er dyrere å drive to små sykehus som skal ha full vaktberedskap. Det blir doble vakter og dobbel administrasjon, sier Lars Vorland.

Venstres Trine Noodt mener dokumentet fra Helse Nord er verdiløst.

Noodt mener konsekvensutredningen ikke inneholder noen form risikovurdering av akutt tilbudet. Hun mener derfor utredningen ikke kan brukes som et beslutningsgrunnlag.

– Jeg er opprørt på vegne av befolkningen i Vest-Finnmark, at man tar så lett på liv og helse at man ikke går inn for to sykehus med akutt funksjon, sier hun til NRK Finnmark.