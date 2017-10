Får plass i ungdomsråd

nyheter

Både Mads Suhr Pettersen og Elisabeth Regine Myrland fra Alta får sete i det fylkeskommunale rådet.

I tillegg er Benedicte Olsen Aleksandersen fra Berlevåg, Nathalie Lindgård fra Nesseby, Aaron Amundsen fra Vadsø, Tiril Hølvold Svortevik fra Sør-Varanger og Andrea Martine Aksberg fra Hammerfest med i rådet.

Det betyr at fem jenter og to gutter utgjør fylkesungdomsrådet. I tillegg skal en representant for mennesker med nedsatt funksjonsevne være med, opplyser Finnmark fylkeskommune. Saken ble behandlet i hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel denne uka.

– Fylkesungdomsrådet skal være et rådgivende organ i saker som angår ungdom i Finnmark og skal lære ungdom demokrati ved praktisk gjennomføring, ta opp egne saker og behandle fylkes- og hovedutvalgsaker som angår ungdom, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Rådets sammensetning er basert på innspill fra kommunene. I november vil rådet møtes for første gang. På møtet skal rådet jobbe fram retningslinjer for ny tilskuddsordning rettet mot ungdomsaktivitet i Finnmark og lage budsjett- og møteplan for 2018.