Bakke-Jensen nevnes som en mulig ny forsvarsminister

Som NTB meldte mandag, kommer trolig endringene i regjeringen fredag. Da er det ventet at utenriksminister Børge Brende (H) vil bli takket av for å bli president i Verdens økonomiske forum (WEF).

Ny fart i spekulasjonene om at Bakke-Jensen overtar som forsvarsminister ble de da han var med Ine Eriksen Søreide (H) til Garnisonen i Porsanger onsdag.

– Han er med fordi han er fra Finnmark, sier kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet til NTB.

Tema for dagen er styrkingen av Forsvaret i Finnmark gjennom landmaktproposisjonen og statsbudsjettet for 2018, heter det hos Forsvarsdepartementet.

Første kvinne

Søreide er det eneste navnet som trekkes fram som ny utenriksminister, men større usikkerhet har det vært omkring hvem som eventuelt skal overta hennes jobb.

Foruten Bakke-Jensen (52) fra Båtsfjord i Finnmark er Bård Glad Pedersen blant navnene som nevnes, ifølge Aftenposten.

41-åringen fra Sortland i Nordland er i dag informasjonsdirektør i Statoil, men var så sent som for to år siden statssekretær i Utenriksdepartementet. Han har også erfaring som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet.

At han i likhet med Bakke-Jensen er nordlending, trekkes fram som en fordel når arbeidet med regjeringens plan for Hæren og Heimevernet skal forankres i Nord-Norge og på Stortinget.

Sonderer med Venstre

Dersom Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister, må regjeringen vurdere hvem som skal erstatte ham – eller om posten skal stå tom.

Ap-leder Jonas Gahr Støre slo før valget fast at han ville fjerne posten som EU/EØS-minister ved valgseier. Ifølge VG vurderer statsminister Erna Solberg (H) å droppe ministerposten, som hun selv opprettet for fire år siden.

Før regjeringssonderingen med Venstre er sluttført, vil det neppe bli en større rokering av statsråder. NTB kjenner til at Fremskrittspartiet ikke planlegger å gjøre endringer i denne omgang.

Tirsdag sa Solberg at sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen er i gang. Hun håper å komme i mål innen jul.

