For å nå det hårete målet skal elever, lærere og ansatte i Normisjon virkelig stå på for Okhaldhunga sykehus.

– Vi bretter opp ermene for å jobbe for pengene, sier Karoline Omberg Often, som ber oppdragsgivere ta kontakt på 90 47 36 77.

Aksjonsdag

Mer enn 100 elever er åpen for alt fra ryddeoppdrag til vaskejobber, dekkskifte, eller andre ting som måtte påkalle hjelpsomme og kvikke ungdommer.

– Onsdag 25. oktober er vår aksjonsdag, så det er bare å ta kontakt, så lover vi å gjøre en skikkelig jobb, sier Karoline i spissen for de alltid høflige og sympatiske folkehøgskoleelevene. Tidligere kjent som Øytun-elever.

I farta med kostymer

De håper på at bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner har dem i tankene når småjobber skal gjøres denne dagen. Den påfølgende lørdagen følger de opp med tradisjonsrik moro i Alta sentrum.

– Der lager vi en sirkelbane, så kan sponsorene betale per runde vi gjennomfører, eller de kan sponse per løp. Vi tar på oss kostymer og satser på et humørfylt opplegg, sier gjengen, som både har humøret og arbeidsmoralen i orden.

– Bli med, er oppfordringene til bedriftene. Mange av dem er allerede kontaktet, men de setter pris på at flere blir med.