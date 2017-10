– Krever verdige reiser umiddelbart

nyheter

I tirsdagens kommunestyremøte tok politikerne et enstemmig oppgjør med både mangel på utredning av struktur (pluss), skifte av ambulanse på Skaidi og ikke minst uverdige pasientreiser.

Pasientreiser fra Alta og Kautokeino til og fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har i mange år skapt store problemer. Stortingsrepresentant Kåre Simensen har gjennom to skriftlige spørsmål fått en viss innrømmelse, men her blir det forespeilet en ny vurdering ved ny kontraktsinngåelse. Det kommer ikke før 2020. Det mener kommunestyret blir for sent, spesielt for pasient som på vente på flyplassen i opptil 14 timer.

– Gjeldende praksis for hjemreiser må derfor endres umiddelbart, krever kommunestyret, som mener det bør gis dispensasjon fra dagens regelverk inntil ny reiseavtale er på plass.

– Kommunestyret ber Helseminister Bent Høie prioriterearbeidet for å sikre pasienter fra Alta og Kautokeino en akseptabel ventetid på reiser ved sykdom som krever behandling ved UNN.