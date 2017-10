Vil bevisstgjøre Alta

nyheter

– I år var vi 27 stykker som gikk i marsj. Til neste år regner jeg med at vi blir betydelig flere, sier arrangør og miljøterapeut Gunn Mirja Eikseth, SMISO Vest-Finnmark.

Lørdag arrangerte hun Walk for Freedom i Alta sentrum på vegne av organisasjon A21. Alta var dermed en av 18 norske byer som markerte sin motstand mot menneskehandel og slaveri gjennom den internasjonale marsjen Walk for Freedom.

– Det er fjerde året dette arrangeres i Norge og første gang i Alta – dette var verdens nordligste Walk for Freedom-marsj, sier Eikseth.

– Vi er fornøyd med måten vi markerte oss på, det var veldig mange arrangement i byen denne helga, oppsummerer hun, som til neste år håper på flere samarbeidspartnere.

Samfunnsproblem

A21 har som mål å avskaffe slaveri som er vår tids samfunnsproblem. Dette kan ikke bare kan løses av politikere.

– De jobber mot menneskehandel og slaveri, og jobber for et mål: Frihet. Dette er noe alle må ta del i, understreker Eikseth.

Menneskehandel er den kriminaliteten som øker mest i verden i dag. Kyniske bakmenn utnytter barn og voksne, kvinner og menn.

– Jeg vet ikke helt om folk forstår hvilket marked dem er med på å støtte. Det er bakmenn som tjener penger på mennesker i sårbare situasjoner, påpeker hun.

– Dersom vi som samfunn skal ta inn over oss at 27 millioner mennesker i dag er slaver, må vi vite at dette eksisterer, sier Eikseth, det handler i bunn og grunn om å bevisstgjøre folk.

Personlig møte

Eikseth har gjennom jobben møtt mennesker som har vært offer for menneskehandel.

– Hun ble fjernet fra familien, tvunget ut i prostitusjon, og endte til slutt opp på gata i Oslo. Dette møtet gjorde noe med meg som hjelper, og jeg måtte ta inn over meg at hun hadde ikke kommet hit om ikke noen ville betalt penger for å bruke kroppen hennes for å tilfredsstille seg selv, forteller Eikseth.

– Derfor sa jeg umiddelbart ja til å hjelpe A21 med å arrangere Walk for Freedom i Alta, sier hun.

Stolt og rørt

I Alta har lokalt næringsliv trådt til slik at marsjen kunne gjennomføres. Næringslivet i Alta har i følge Eikseth tatt denne på alvor, de forstår at dette er viktig å ta tak i.

– Jeg hadde ikke forventet en slik støtte fra næringslivet i Alta. Jeg er både stolt og rørt over et næringsliv som ser behovet for denne bevisstgjøringa, sier hun.