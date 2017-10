Trafikksikkerhetspris til Kautokeino-kvinner

nyheter

– Finnmark fylkeskommune ønsker å gratulere Karen Lovise Siri, Lovisa Mienna Sjöberg, Liv Karin Klemetsen og Risten Turi Aleksandersen med Trafikksikkerhetsprisen 2017, heter det i en pressemelding.

Tirsdag bestemte et enstemmig Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel å tildele prisen til kvinnene.

Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris deles ut til personer, grupper eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å bedre trafikksikkerheten i fylket. Det heter at prisen skal stimulere til tiltak og engasjement blant enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og andre som ikke har trafikksikkerhet som sin hovedoppgave.

I begrunnelsen heter det:

– Damene tildeles prisen for sitt arbeid for å bedre trafikksikkerheten i Kautokeino kommune og har blant annet sendt inn forslag til Kautokeino kommunes trafikksikkerhetsplan om gangsti fra riksveg 93 og til boligområdet i Gartnetluohkká. Det heter i forslagstillers beskrivelse: «Disse damene fortjener prisen, og det er en måte å påskjønne deres engasjement for trafikksikkerhet, for nærmiljøet, for folkehelse og livskvalitet.»

Offisiell prisutdeling gjennomføres under fylkestingets samling 25. oktober i Vadsø. Prisen er et pengebeløp på 30 000 kr, samt et kunstverk.