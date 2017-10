Fylkeskulturprisen til Gørild Mauseth

nyheter

Det var hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel som vedtok hvem som skal få de tre prisene. Nylig har kompetanseutvalget besluttet at Kimek AS skal få prisen som Årets lærebedrift, og fylkesutvalget at Gamvik frivilligsentral skal motta bolystprisen.

Gørild Mauseth er for tiden aktuell i TV-serien Monster.

Gørild Mauseth Gørild Mauseth kom inn på Teaterhøgskolen i Oslo i 1992, som første kvinne fra Finnmark. I 1996 fikk hun sitt gjennombrudd med monologen Av måneskinn gror det ingenting på Den Nationale Scene, og hun har siden den gangen spilt åtte av Ibsens kvinneskikkelser. I 2001 ble hun utnevnt til Shooting star i Berlin og i 2003 mottok hun Radioteaterets ærespris Blå fugl for rollen som Elida i Fruen fra Havet. Gørild Mauseth debuterte som filmskuespiller i 1993, med rollen som Ragna i Telegrafisten, og i 1997 spilte hun rollen Lillian i filmen Brent av frost. Ett av Mauseths siste prosjekter er spillefilmen Karenina and I hvor hun, i tillegg til å spille filmens hovedrolle, er manusforfatter og produsent. Hun er også aktuell som rollefiguren Margot i krimserien Monster som for tiden går på NRK.

Mangeårig arbeid

– Mauseth mottar prisen for sin innsats for kulturlivet i Finnmark og fordi hun, gjennom sitt mangeårige arbeid, har representert Nord-Norge og Finnmark på en positiv måte. Finnmark fylkeskommune har delt ut kulturprisen siden midten av 1980-tallet, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.