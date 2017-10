nyheter

Som et ledd i Fylkesmannen i Finnmarks satsning på skolesektoren i fylket, arrangeres verdens første analysefestival for skolesektoren.

Det lover prosjektleder Marianne Fjellheim og seniorrådgiver for oppvekst og utdanning, Liv- Inger Rystrøm, blir alt annet enn kjedelig. Med utgangspunkt i at Finnmark kommer dårligst ut på målinger i skolen skal de under festivalen finne ut av hva som kan gjøres bedre.

– Vi skal leke med tall. Vi skal slåss med tall. Vi skal bli nysgjerrig på egne tall. Vi skal bli inspirert av våre tall, og vi skal forstå tallene, sier Rystrøm i en pressemelding.

Verdens første analysefestival for skolesektor arrangeres på Thon hotell i Alta den 17. og 18. oktober. I underkant av 70 personer fra skolesektoren er samlet i Alta for å bryne seg på finnmarkstallene. Utdanningsdirektoratet er også med for å snakke om analyse.

– Vi gir en fin innpakning til noe som kan virke tørt og kjedelig. Vi er ikke god nok på analyse. Det skal vi gjøre noe med, og det skal vi gjøre sammen med hele skolesektoren, sier Fjellheim.

– Vi vil at skolene skal bli inspirert slik at de kan se på egne tall og sette i gang prosesser når de kommer hjem. De skal finne gode tiltak for at elvene skal få økt utbytte av opplæringen, legger Rystrøm til.

Festivalkunstner

Som alle festivaler med respekt for seg selv så har også Analysefestivalen en egen festivalkunstner, et eget musikalsk bestillingsverk og sin egen høye beskytter.

– Vi skal avduke festivalens kunstverk som er laget av en ung flink kunstner og ha urframføring av bestillingsverket tirsdag. Festivalens egen hederspris skal deles ut onsdag. Festivalkåseriet leter etter svar på hvorfor vi ikke gjør det så bra på skolemålingene.

– Festivalmat er også viktig. Vi serverer «streetfood» for inspirasjon og ytelse. En godt fornøyd Fjellheim gleder seg veldig til Analysefestivalen 2017, sier de to og legger til at de er sikker på at deltagerne skal være inspirert og klare til å ta fatt på den viktige jobben når de kommer hjem.