Spår ti år med høye laksepriser

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd har vanskelig for å se for seg at lakseproduksjonen vil møte etterspørselsveksten.

Ved inngangen til 2017 var lakseprisen på sitt høyeste med nesten 80 kr per kilo. Siden da har prisen falt fra 79,69 kroner i januar til 50,94 kroner i midten av september, skriver Finansavisen.

– Vi kan forvente et kortsiktig prisfall i høst siden lakseoppdretterne i større grad har kontroll med lakselus. På lengre sikt er det imidlertid vanskelig å se for seg at lakseproduksjonen vil klare å møte etterspørselsveksten, sier analytiker Aandahl til avisen.

Aandahl peker på at andre lakseproduserende land mest sannsynlig ikke vil kunne produsere like mye i volum, og derfor vil etterspørselen øke i årene som kommer.

– Det er mange årsaker til at vi fortsatt vil se høye priser på laks de neste 5–10 årene. Jeg tror på fortsatt stigende laksepris, men det er klart at en lavere og stabil laksepris vil bidra til å øke konsumet. Og for markedet er det mest verdi i å øke volumene som selges, fremfor prisen, sier han.