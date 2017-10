Gjøres trolig om til fergesamband igjen

nyheter

Årøysambandet kan bli omgjort til fergesamband igjen, fremgår det av et saksfremlegg for Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel.

Fylkesrådmannen viser til vedtak fra 2012 der fergesambandet Mikkelsby – Kongshus ble vedtatt gjort om til drift med bilførende hurtigbåt. Hurtigbåten er testet ut for anløp av Kongshus, men dette har ikke vært noen suksess, blant annet på grunn av havnas størrelse og anløpsproblemer på lavvann.

Hovedutvalget skal behandle sak om «Rute- og infrastruktur i Altafjorden» under sitt møte i morgen 17. oktober og der foreslår fylkesrådmannen en skikkelig kuvending: «Sambandet Mikkelsby – Kongshus redefineres til ferjesamband, og sambandet tas ut av eksisterende hurtigbåtkontrakt på permanent basis».

Han ber samtidig om at det blir lagt ut et nytt anbud på strekningen Mikkelsby - Kongshus for kjøp av fergetjenester for perioden 2018 til 2019 med opsjon for påfølgende ett pluss ett år.

I dag er det ferga Skaget som trafikkerer sambandet for en årlig sum på drøyt 8 millioner kroner. Samtidig mottar fylkeskommunen et statlig fergetilskudd for strekningen på rundt 19 millioner kroner. Kostnadene for det nybygde ilandkjøringssystemet på Kongshus er ukjent så langt, men politikerne får trolig snart tallene på bordet.