Gir bowlingtilbud i Hammerfest

nyheter

Med seks baner og enkel servering samt åpningstid hver dag fra 15 til 23 etablerer Hammerfest Bowling konseptet sitt i det gamle Bohusbygget i Hammerfest, fremgår det av en melding fra bowlingprosjektet. Tommy Niska, Kjartan Mikalsen og Gudrun Rollefsen står bak prosjektet, med markedsføringsbistand fra Mikael Iversen i Reklamehuset Nord, opplyses det i en pressemelding

– Utgangspunktet for initiativet er et ønske om å skape økt aktivitet og trivsel i Hammerfest. Vi tror det er et betydelig marked for lavterskel aktiviteter, som kan benyttes av nærmest av hele befolkningen både Familier, unge, eldre, studenter, bedrifter, organiserte og uorganiserte. Et bowlingtilbud har vært etterspurt i mange år. I forretningsplanen har vi gjort en beregning på antall brukere i ulike årsklasser og ser at det bør være et realistisk marked for dette, skriver prosjektdeltakerne i pressemeldingen.

Ifølge dem fordrer dette investeringer på 2,3 millioner, som inkluderer nye baner, innredning, møbler og annet utstyr.

– For å realisere prosjektet må vi ha på plass 300.000 kroner i forhåndssalg av bedriftspakker. Vi håper at bedriftene i Hammerfest vil slutte opp om det nye tilbudet for økt bolyst, skriver de.

Målet er å være i drift allerede i mars til neste år.