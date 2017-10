Har fjernet 400 tonn søppel på Magerøya

nyheter

John Gunnar Broks ble nylig hedret av Finnmark miljøtjeneste for oppryddingsaksjonen på Magerøya. Ordfører Kristina Hansen fra Nordkapp kommune og de andre kommunene i regionen hadde mye godord og at en pris på 5000 kroner til Broks.

– Jeg må innrømme at jeg ble rørt, sier Broks, som har sitt hjerte både i Nordkapp og Alta. I voksen alder har han bodd i Alta, men glemmer naturligvis ikke barndommens paradis.

Det var under et seminar om nettopp marin forsøpling at prisen ble delt ut. Sammen med mange frivillige har Broks gjort en enestående jobb langs strendene.

– På Magerøya er de på sett og vis uskyldige. Det er store søppelmengder som føres med golfstrømmen og fanges opp av halvøya. Det blir sygt langs strendene, medgir Broks, som forteller at han sammen med elevene i 8., 9. og 10 klasse i Honningsvåg hentet opp 13 tonn nylig.

Kystvakta bidrar også sterkt til å hente opp søpla. De henter søpla fra strendene og, før Broks tar det med videre til anlegget i Porsanger.

– Hva med Alta, er det nødvendig med lignende aksjoner er?

– Absolutt, det er det nok langs hele kysten, også i nord. Modellen vi har valgt med samarbeid mellom operatør, skole og andre frivillige organisasjoner kan være veien å gå. Det er i hvert fall veldig hyggelig at man kan være til nytte, også på skolene der de gjerne vil vite mer om prosjektet, sier Broks.

