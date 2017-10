– Vi mangler mye

nyheter

Norske Kveners Forbund får en økning på to millioner kroner til kvensk språk og kultur i forslag til statsbudsjett.

– Vi er glade for støtten, men fortsatt mangler vi mye, heter det i en pressemekdng fra Norske Kveners Forbund. Leder Hilja Huru mener det er så mange oppgaver som trenger ressurser. Blant annet er støtten til de nasjonale minoritetene, deriblant kvenene, ikke økt. Det har heller ikke støtten til Kvensk institutt eller den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

– Vi trenger økte ressurser både til drift av de kvenske institusjonene og til drift av vår organisasjon. Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, som Norge har sluttet seg til, forutsetter at minoritetene skal settes i stand til å sikre sine interesser. Men den foreslåtte bevilgning blir dette en umulig oppgave. Det er derfor et demokratisk problem at vi ikke settes i stand til å være et talerør for våre folk, sier Huru.

Hun påpeker at det også trengs ekstra midler og ressurser for å følge opp sannhets- og forsoningskommisjonen.