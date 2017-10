– Lover å gjøre en god jobb

nyheter

– Jeg er glad for at dette ble et enstemmig valg, sier den nyvalgte lederen, Frank Olaussen. Han har vært leder i interimstyret siden stiftelsen 30. august.

Valgte ikke nestleder

I forkant var det bebudet motkandidat til ledervervet, men slik gikk det ikke. Det var bare 25-30 personer som dukket opp. Kritikk fra årsmøtet var at dette er en mannetung liste. Er lederen en mann, bør nestlederen være en kvinne, var innvendingen. Årsmøtet valgte derfor å ikke velge nestleder. Styret blir bedt om å konstituere seg selv.

Innstillingen ble vedtatt på årsmøtet uten motkandidater.

– Det viste seg at det var en vanskelig jobb å få kvinner til valgkomiteen. Jeg er derfor overbevist om at valgkomitéen har gjort alt de kan for å få til et balansert valg til styret, sier Olaussen.

Valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling til det styre i Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta var styreleder og daglig leder, Frank Olaussen og nestleder Tommy Berg. Som styremedlemmer var Asle T. Johansen, Klemet Erland Hætta, Ragna Daniloff, Yvonne Volden og Lisbeth Nikodemussen foreslått. Som varamedlemmer var Gjermund Sætermo, Marie Hindbjørgmo, Otto Sjursen og Knut Thomassen innstilt. Ellers hadde valgkomitéen bestående av Steinar Hardersen, Jenny Marie Rasmussen, Gunnvald Nilsen, Alf Bjørn og Roar Knutsen stilt seg selv til gjenvalg.

Flere av de foreslåtte styremedlemmene var ikke tilstede på møtet. Valgkomitéen forsikrer at alle de foreslåtte medlemmene er villige til å stille til valg og at denne innstillingen er enstemmig. Det er lov å komme med benkeforslag.

Innsamling

Etter at det ble bestemt at man ønsket å stifte Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta har det blitt samlet inn 85.320 kroner til formålet. Over 53.000 av disse er kommet inn fra privatpersoner, det resterende er sponset av næringslivet i Alta. Til nå har Folkeaksjon 2.365 medlemmer.

Dagens interimstyre ønsker å sende en delegasjon til Stortinget den dagen Venstres Dok-8 forslag skal behandles. Dette for å påvirke flest mulig politikere.

– Vi er nødt til å samle inn penger for å få mulighet til å sende flest mulig til Oslo denne dagen, sier leder i interimstyre for Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta, Frank Olaussen.

– Dette krever store ressurser. Da må vi tåle å bli tatt for å være grisk.

– Det er også snakket om at man ønsker at demonstrasjonen utenfor Stortinget blir styrt av et lobbybyrå for å vite når det er best å gjennomføre denne, legger Per Pedersen til.