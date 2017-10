– Hardt slag mot voksenopplæringa

nyheter

– Kuttet i statsbudsjettet rammer opplæring, utvikling og kompetanseheving, for ungdom og voksne i frivillig sektor, forklarer daglig leder i Voksenopplæringsforbundet Finnmark, Kirsten Ramberg.

Regjeringen foreslår å kutte 28 millioner kroner i tilskudd til studieforbundene i forslaget til statsbudsjett. Omregnet for prisstigning utgjør dette 13 % i forhold til årets tilskudd. Det er et kraftig spark mot kurstilbudene fra lag og foreninger over hele landet. Særlig vil kuttet ramme opplæringstilbud i distriktene der etterspørsel fra næringslivet er stor.

– Dette kan ramme kurs i regi av Røde Kors, jeger- og fiskerforeninger, kurs i forbindelse med fagbrev, samisk studieforbund, forklarer Ramberg, som er valgt ut av fylkesutvalget i Finnmark til å representere hele frivillig sektor i Finnmark. I tillegg er hun representant i nasjonalt forum for karriereveilledning, dermed representerer hun voksenopplæringsforundenen i hele Norge.

– Det vil også bety kutt i kursene for de som mangler basiskunnskap i for eksempel norsk eller matematikk, legger hun til.

– I frivillig sektor får man bare et vist beløp, resten er basert på frivillig arbeid, så det er utrulig at dem tenker seg å kutte i dette, mener hun, dessuten gjør disse organisasjonene mye mer enn å holde kurs.

Hun tror også dette vil gå ut over bolyst i Finnmark. Skal man ønske å flytte til fylket vil man at det er frivillige organisasjoner på stedet man flytter til, for eksempel et idrettslag eller en annen interesseorganisasjon.

– Dette går spesielt utover distriktene og en gruppe som blir spesielt hardt rammet er arbeidsfolk som skal ta fagbrev samt funksjonshemmede. I Finnmark er det de samiske voksenopplæringskursene som blir rammet hardest, fastslår hun.

Dramatiske kutt

Etter flere år uten prisjustering av tilskuddet til studieforbundene, trår regjeringen nå til med et saftig kutt. Konsekvensen blir mindre opplæring og færre arenaer å inkludere nye borgere på i lokalmiljøene. I kompetansepolitisk strategi legger regjeringen vekt på å stimulere til at flere finner læringsmotivasjon og bygger sin læringsevne gjennom opplæring i frivillig sektor. Det er fare for at dette nå blir svekket.

– Dette er skuffende og dramatisk, erklærer generalsekretær Gro Holstad i Voksenopplæringsforbundet.

– Læring og virke i frivillige organisasjoner er bindemiddelet i velferdssamfunnet og demokratiet vårt. Kuttforslaget er dramatisk for opplæringstilbudene fra frivillige og ideelle lag og foreninger landet rundt. Mange av dem er allerede avhengige av vaffelsalg og loppemarkeder for å utvikle og tilby læringsarenaer der folk bor. Regjeringen svekker kraften i den lokale opplæringsarenaen med dette forslaget, framhever Holstad, og synes det er også helt uforståelig at de kommer med dette sparket midt i en evalueringsprosess der Kunnskapsdepartementet gjennomgår rollen til studieforbundene. Resultatene skal først foreligge i mai neste år.

– Vi har mottatt sterke reaksjoner fra medlemmene våre som år etter år opplever at tilskuddene minker. Vår regjering burde lære av Sverige der regjeringen bevilget 1.753 milliarder kroner til studieforbundene i år, fastslår Holstad.

Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjon for de 15 godkjente studieforbundene som har over 400 medlemsorganisasjoner. Til sammen arrangerte våre medlemsorganisasjoner 1.42 millioner kurstimer for 505 000 deltakere i 2016.