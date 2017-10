Hvem skal lede folkeaksjonen videre?

nyheter

Årsmøtet i Folkeaksjonen for akuttsykehus er satt til lørdag klokken 18 på klubbhuset til BUL. Det kan bli en særdeles spennende seanse. Blant aksjonistene for akuttjenester og fødeavdeling i Alta, er det ett spørsmål som nå diskuteres høylydt: Hvem er best egnet til å profilere den videre kampen, samt hvilken retning vil ledelsen ta aksjonen?

Har allerede 2.500 medlemmer Hvem leder Folkeaksjonen fram mot etablering av akuttsykehus?

– Valgkomiteen har levert enstemmig innstilling til interimstyret. Det vil være lite ryddig av meg å gå ut med navn på leder og styremedlemmer så lenge interimstyret har valgt å vente med offentliggjøringen fram til årsmøtet i morgen, sier medlem av valgkomiteen, Steinar Hardersen.

Valgkomiteens innstilling

Altaposten har imidlertid fått tilgang på valgkomiteens innstilling, som allerede har sirkulert på Facebook. I forslag til styre finner vi blant annet tidligere Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta og Altas skøytestjerne fra 70-tallet, lege Asle T. Johansen. Klemet Erland Hætta har vært en sykehusforkjemper i mange år og har selv opplevd hjerneslag 25 mil fra sykehus.

Her er forslaget:

Styret: Styreleder og daglig leder Frank Olaussen, nestleder Tommy Berg, styremedlemmer Asle T. Johansen, Klemet Erland Hætta. Ragna Daniloff og Yvonne Volden.

Varamedlemmer : Gjermund Sætermo, Marie Hindbjørgmo, Otto Sjursen, Knut Thomassen.

Valgkomiteen som stiller seg disponibel for gjenvalg:

Steinar Hardersen, Jenny Marie Rasmussen, Gunnvald Nilsen, Alf Bjørn og Roar Knutsen.

Lederstrid

Etter det Altaposten erfarer har det vært betydelig uro knyttet til valg av leder. Frank Olaussen har hatt en offensiv rolle så langt og blir foreslått som leder, med SV-politiker Tommy Berg som nestleder.

En av de Altaposten har vært i kontakt med mener at lederposisjonen er svært viktig for hvordan organisasjonen vil bli oppfattet i beslutningsmiljøet, og ikke minst for den strategien som blir valgt. Videre stilles det store spørsmål ved kjønnssammensetningen, spesielt i lys av at det er kvinnene som har drevet fram blant annet postkortaksjonen.

Etter det Altaposten erfarer jobbes det for å ha alternativer til lederposisjonen. Da kan det ende med benkeforslag lørdag.

– Min plass ledig

Tommy Berg er foreslått som nestleder i Folkeaksjonen. Han har vært siste uke i Russland i politisk oppdrag innen kulturutveksling. SV-politikeren sier til Altaposten at han ikke har fått noen signaler om at uro rundt valgkomiteens innstilling.

– Jeg gikk offentlig ut i Altaposten og sa at jeg ønsket å gjøre en jobb for Folkeaksjonen, og at min posisjon ikke var viktig. Kan jeg på noen måte bidra til at vi går fra årsmøtet i morgen med en ledelse som har full tillit på alle nivå i organisasjonen og lokalsamfunn, stiller jeg gjerne min plass til disposjon. For meg er kampen for fødeavdeling og akuttilbud det eneste som er viktig, sier Berg.

– Men du er kjent med at det kan bli fremmet motkandidat på lederen?

– Det er er ukjent for meg. Som sagt har jeg vært i Russland den siste uken og har fått med meg lite av det som har skjedd lokalt. Fra mitt eget ståsted skulle jeg ønske en sterkere kvinneprofilering, og at de som har stått bak postkort-aksjonen med Irena Ojala i spissen ble hentet opp i ledelsen av aksjonen. De har gjort en kanongod jobb. Samtidig er det viktig at kvinnene blir synlig i ledelsen av aksjonen. En av kampsakene er tross alt fødeavdeling. Kan min plass løse kabelen, så ofrer jeg den gjerne. Jeg vil uansett jobbe hardt for at vi skal nå målet vårt, sier Berg.