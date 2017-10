– Legger ikke til rette for vekst i fiskerinæringen

nyheter

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) mener at havneutbyggingen i 2018 blir for dårlig. Tilskuddet til fiskerihavner halveres fra 62 til 31 millioner kroner. Olsen mener det handler om lave ambisjoner.

– Mange kystkommuner har for dårlig kapasitet og kvalitet på havnene og trenger statlig tilskudd for å gjøre utbedringer. Jeg mener det er skuffende at staten ikke satser mer for å sette i stand disse havnene slik at kapasiteten kan økes, hevder Olsen i en pressemelding.

Hun synes det rimer dårlig med at Norge har store ambisjoner om å øke sin sjømateksport i årene som kommer.

– Dette skjer ikke av seg selv og staten må legge til rette for økt havneutbygging. Oppstart av en ny havneutbygging neste år er for dårlig, fastslår hun.