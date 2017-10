Samlet inn 11.000 til Brystkreftforeningen

nyheter

Ikledd rosa, brukte Alta-russen onsdagen denne uken dagen til å sette fokus på Rosa sløyfe-aksjonen.

– Vi i Russestyret på Alta videregående skole har et ønske om å hjelpe Brystkreftforeningen med å skape håp, så vi stelte i stand med ulike produkter fra foreningen, vafler og rosa saft på skolen, forteller russ Lise Sem Paulsen.

Det gav 10.953 kroner i kassa som går til Brystkreftforeningen.

– Vi kunne ikke vært mer stolt av vår kjære medruss som donerte og kom kledd i rosa, sier hun.

Sponset

I tillegg til varer fra Brystkreftforeningen i Alta, fikk russen støtte av det lokale næringslivet.

– Søstrene Grene, Bunnpris i Bossekop, Kents og Alta Kraftlag trådte til med sponsing av vaffelrøre og all pynt. Uten dem hadde vi ikke samlet inn på langt nær så mye, spredt informasjonen vi ønsket å spre like fort, eller økt kunnskapen om brystkreft hos like mange, sier Paulsen og legger til at de i tiden fremover vil fremme ulike viktige saker som står russen nært.

– Ett av målene våre i år er å endre dagens syn på russen, sier hun.