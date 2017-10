Rappet sykkelen til Sykkel-Gjermund

nyheter

Frontfiguren for Sykkelbyen Alta og eks-politi Gjemund Abrahamsen Wik frykter at frekke sykkeltyverier kan legge en demper på folkehelse-entusiasmen.

– Det gjør jo at man må gardere seg og være på tå hev for tyverier. Det er ingen bagatell og skaper irriterende plunder for de som rammes, sier Abrahamsen Wik, etter at han selv fikk oppleve dette på kroppen onsdag.

Da han skulle delta på en konferanse på Scandic ble hans svarte Nakamura stjålet.

– Jeg har hatt trøbbel med låsen som ikke vil opp, men det er jo midt i byen og man henger hjelmen på sykkelen. Tyvene må være rå i hodet når de tar en sykkel midt i Alta sentrum, midt på dagen. Man blir jo ganske forvirret når man kommer ut og lurer på hvor man satte sykkelen. Det gjelder å ta skikkelige forholdsregler, erkjenner Sykkelbyens frontkjemper.

Det er nemlig nok av dem som har frekkhetens nådegaver.

– Dette er en sykkel som koster 7-8000 kroner, men det er mange som har veldig dyre sykler, så tyveriene må jo regnes som et ganske stort samfunnsproblem. I tillegg kan det føre til at mange kanskje styrer unna å ta sykkelen på jobb eller handleturen, når de nesten må tenke strategisk for å slippe tyverier. Man lurer jo til og med på om stativene er trygge nok mot tyverier, så det kan legge en demper på hele folkehelse-perspektivet, sier Abrahamsen Wik.