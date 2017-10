Kraftige reaksjoner på kutt i pressestøtten

nyheter

Regjeringen vil kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner. Samtidig skal det settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner, går det fram av regjeringens budsjettforslag for 2018.

Både Journalistlaget og Redaktørforeningen betegner kuttene som dramatiske.

– Et netto kutt på nesten 19 millioner i mediestøtten er dramatisk, og helt feil retning i mediepolitikken. Vi er skuffet over at regjeringen, år etter år, fremmer disse forslagene, i en tid hvor mediene mer enn alt trenger hjelp for å komme gjennom en voldsom transformasjon, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen til fagbladet Journalisten.

– Vi er både overrasket og svært skuffet over at regjeringen foreslår å kutte i pressestøtten. Dette er et uforsvarlig svar fra regjeringen på bransjens utfordringer, sier Journalistlagets leder Hege Iren Frantzen.

Rettes mot lokalaviser

Den nye tilskuddsordningen kulturministeren vil innføre, skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.

– Lokalavisene fyller en viktig funksjon for lokaldemokratiet. Samtidig er det krevende for små aviser med begrensede ressurser å klare overgangen til en digital medievirkelighet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ifølge Landslaget for lokalaviser (LLA) kan den nye innovasjonsstøtten på 7 millioner ikke veie opp for manglende løft i produksjonstilskuddet.

– Lokalavisene blir skjermet, men uten inflasjonsjustering er dette i praksis kutt for femte året på rad. Dette er svært skuffende, skriver LLA i en uttalelse.

Burde vært friske midler

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier at det er positivt med en innovasjonsordning, men at det burde vært friske midler.

– Når kulturministeren endelig foreslår et tiltak, er det skuffende at det handler om å flytte på penger som allerede er tildelt mediene. Det er vanskelig å forstå at regjeringen foreslår å kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet når Mediemangfoldsutvalget var svært tydelig på at situasjonen krever økt innsats, sier Øgrey.

MBL-lederen sier at det er et paradoks at mens pressestøtten kuttes med 25,7 millioner kroner, økes NRKs lisens.

– Det er vanskelig å se at dette fremmer norsk mediemangfold, sier Øgrey.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette kringkastingsavgiften til 2.976 kroner neste år, inkludert moms, mot 2.868 kroner i år. Men fordi momsen samtidig økes fra 10 til 12 prosent, blir økningen NRK får, bare på 50 kroner. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde på forhånd bedt om en lisensøkning på 55 kroner.

Håpet på nullmoms

Også i Fagpressen er det skuffelse. Administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen sier til Medier24 at han hadde store forventninger til at det ble også nullmoms for digitale produkter, men det har ikke regjeringen lagt opp til nå.

– Det var kanskje ikke den største overraskelsen, for vi har ikke fått altfor mange signaler på at de ville komme med en endring. Men det var opplagt at de hadde muligheten, men grep den heller ikke nå, og det er vi skuffet over, sier Olsen.

