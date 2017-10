nyheter

Altaposten har blitt gjort oppmerksom på at det har gått et jordskjelv i Finnmark torsdag cirka 20 km sørøst for Masi.

– Skjelvet var ganske lite, får Altaposten vite av Steven J. Gibbons ved NORSAR.

NORSAR Stiftelsen NORSAR er et norsk forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling knyttet til seismologi og anvendt geofysikk. Kilde: Wikipedia.

På sine nettsider melder NORSAR at jordskjelv ble målt til 1,9 Richters skala.

Operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Lars Rune hagen, sier til Altaposten at de ikke har fått inn noen meldinger om skjelvet, eller skader som følge av skjelvet. Ved 110-sentralen i Finnmark har de heller ikke registrert noen meldinger etter skjelvet.

– Det er ganske imponerende at det ble følt, sier Gibbons.