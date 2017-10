– Heldigvis klarte kattemora å klore seg ut. Hun berget seg selv og de 4 kattungene

nyheter

Torsdag morgen ble det gjort et trasig funn av forbipasserende, ved fotballbanen på Kronstad i Alta. En kattemor og fire kattunger ble funnet, i en gjenteipet boks som var pakket inn i en søppelsekk.

Kine Thomassen Østlyngen i den lokale dyrevernsorganisasjonen En Siste Sjanse forteller at hun er blitt opplyst av finnerne at det så ut som at kattemora har klart å klore boksen delvis opp.

– Eska var uten luftehull, og var også pakket inn i en søppelsekk. Her hadde ikke kattene klart seg lenge før de hadde sluppet opp for luft. Heldigvis klarte kattemora å klore seg ut. Hun berget seg selv og kattungene sine, det er jeg ikke i tvil om, sier hun.

– Noen har altså valgt å dumpe en voksen og fire små kattunger på en måte som ville ført til at de hadde dødd. Kattemora må ha slåss for livet for å komme seg ut. Det er helt forferdelig å tenke på, sier Østlyngen.

– Drapsforsøk

Med tanke på at dette er en kattemor med fire unger, anslagsvis seks uker gamle, har hun slått fra seg tanken om at det kan være unger med manglende impulskontroll som står bak dumpingen.

Tvert imot tyder alt på at godt voksne står bak også denne gangen.

– Dette er tredje gangen i år dette skjer i Alta, som jeg kjenner til. Men de to øvrige gangene har boksen, utstyrt med luftehull, blitt satt på trappa hos veterinær. Dette er noe helt annet. Dette er drapsforsøk.

Blir anmeldt

Østlyngen har blitt opplyst fra finnerne, ifølge henne to ansatte ved en kommunal institusjon i nærheten, om at eska må ha blitt dumpet mellom 08.00 og 09.30 torsdag morgen.

Saken blir politianmeldt, og håpet er at vitner melder seg:

– Vi har en dyrevernlov som skal ivareta dyrs rettigheter. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er et grovt brudd på dyrevernloven, noe som igjen medfører at de som står bak dette risikerer straff.

– Vi håper selvfølgelig at politiet tar dette på alvor, ikke minst når det er snakk om så store overtredelser som det synes å være her. Om sakene ikke følges opp, men bare henlegges – hvilket signal sender det, spør hun.

Hjerterått

Østlyngen understreker at det under alle omstendigheter ikke er en grei løsning å kvitte seg med dyr ved å sette dem i ei eske uten luftehull.

– Det er på ingen måte greit, absolutt ikke. Det er hjerterått, rett og slett. Grusomt.

Og til de som tenker på å ta seg katt:

– Ikke ta deg katt med mindre du har råd til å kasterere den. Om du ender i en situasjon der du ikke klarer å ta vare på katta di – ta kontakt med veterinær, med oss eller med Dyrebeskyttelsen. Det finnes alltid noen som ønsker å hjelpe.