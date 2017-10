– Dette er løftebrudd, Frank og Marianne!

nyheter

Varaordfører Håkegård Pedersen forteller til at Altaposten at hun ikke helt klarer å avgjøre om hun er mest overrasket eller skuffet over løftebruddet.

I oppslaget pekte de to på at sykepleierutdanning i Alta ikke bare ville være viktig for å møte det framtidige sykepleierbehovet i befolkningssenteret, men at en slik utdanning også var svært viktig for den samisktalende delen av befolkningen:

Hva var det Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland egentlig lovte? I et oppslag i Altaposten 25. august (se linken til saken under) sier Høyre-toppene at de vil prioritere studieplasser til sykepleierutdanningen, og dermed legge siste brikke på plass for å få reetablert studiet som kan forebygge en kommende sykepleierkrise i Finnmark.

– Som lokalpolitiker tok jeg opp i politiske fora at kommunen og politisk ledelse i Alta kommune måtte gjøre en jobb med å synliggjøre sykepleierkrisen, ikke bare i Alta, men i hele Finnmark. Med klare og tydelige høringsinnspill fra Alta på dette punktet ville vi politisk fått viktig drahjelp. Da ville fagetaten sett behovet og dermed skrevet inn sykepleierutdanningen i Alta på statsbudsjettet. Her har dessverre Altas politiske ledelse gjort en alt for dårlig jobb, og mye derfor er utdanningen satt på vent, forklarer Haukland.

Hun hadde håpet å få studieplassene på plass allerede i årets statsbudsjett, men når det ikke gikk mener hun at ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) må ta et stort ansvar for at det står null på budsjettet på denne posten.

– Nei, på ingen måte. Vi vil ha sykepleierutdanningen i Alta høyt på vår arbeidsliste fram mot statsbudsjettet for 2019, og skal gjøre alt for det kommer inn studieplasser til sykepleierstudiet i Alta, klargjør Haukland.

I slutten av august i valgkampens siste fase gikk Høyres to toppkandidater, Franke Bakke-Jensen og Marianne Haukland ut med gladnyheten til alle som har kjempet for å få reetablert sykepleierstudiet i Alta ved universitetet. Sykepleierstudiet ble gjennomført med stor suksess som prøveordning ved det som den gang var Høgskolen i Finnmark, og nå var Høyres toppkandidater klar for å gjeninnføre utdanningen.

– Med forbehold om at det virkelig stemmer at det ikke kommer noen nye studieplasser, og at sykepleierutdanningen i Alta er skjøvet ut i det uvisse, er dette en enorm personlig nedtur for meg, for Alta og for Finnmark. Jeg tror ikke det er en eneste kommune i Finnmark som ikke føler på rekrutteringskrisen for sykepleiere. Selv i en kommune som Alta som normalt rekrutterer svært godt, har kjempeproblemer med å få turnuser til å gå opp og må ty til bemanningsbyråer. Jeg tør ikke en gang tenke på sykepleierkrisen som vil møte oss når storsatsingen innen helse og omsorg i Alta er gjennomført. Da vil kravet til «hender» og kompetanse øke dramatisk, sier varaordføreren og SV-politikeren og legger til:

– Etter at Høyre gikk så høyt på banen som de gjorde i valgkampen og nærmest garanterte for oppstart av fireårig sykepleierutdanning i Alta, har jeg gitt dem mye skryt. Her har alle trodd at alt var på plass, så følges ikke lovnadene opp. Hva der det som skjer? Slik jeg forstod rektor Husebekk var alle brikker lagt, og det stod kun på nye studieplasser som altså Høyre gikk ut og lovte skulle prioriteres.