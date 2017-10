nyheter

Onsdag formiddag finner den høytidelige åpningen av Sametinget sted. Fra 11.45 sender NRK Sapmi og NRK1 direkte, og i videovinduet over kan du følge sendingen.

Her er det først NRK Sapmi som står for en times direktesending på nett, med Eilif Aslaksen og Dan Robert Larsen som reportere. Klokka 12.45 overtar NRK1 direktesendingen på nett, og fra dette tidspunktet går også sendingen direkte på NRK1 TV. Programledere for TV-sendingen er Ole Máhtte Gaup og Anne Marie Hætta.