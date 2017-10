To siktet for å ha satt fyr på Finnmarkshallen

nyheter

Politiet i Finnmark har pågrepet og siktet to personer for flere tilfeller av vinning og annen kriminalitet. Begge de to er nå varetektsfengslet i fire uker.

Det melder Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Ødela og stjal for flere hundre tusen – Hva ville de oppnå med å sette fyr på kontorene?

– De to er blant annet siktet for å ha satt fyr på Finnmarkshallen, sier Svein Tore Nilsen. Vi mener at de to har vært meget aktive i Alta etter sommeren, og at de står bak flere tilfeller av biltyveri og innbruddstyverier fra både privatpersoner og bedrifter.

Pågripelsene skjedde i uke 40. Det ble også pågrepet en tredje person, som ikke ble fengslet.