Sigurd kan bli årets veteran

nyheter

For femte gang skal den gjeve Forsvarets veteranpris deles ut, og to kjendiser som i disse dager studerer navnet Sigurd Pedersen fra Alta og lurer på om han bør få den for 2017, er veteranprisrådets Anniken Huitfeldt og forfatter Jon Michelet. Forsvarssjefen skal selv tildele prisen, under den nasjonale veterankonferansen i Sandefjord i november.

For å bli aktuell for prisen, må man ha gjort seg særlig bemerket gjennom innsats for veteranene, eller også for veteranenes familier.

Stor interesse

Forsvaret bekrefter at den aktuelle altaværingen er en av de nominerte til årets pris.

– Han skal også ha fått et nominert-diplom i posten, sier veteraninspektør Tom Guttormsen til Altaposten. På diplomet står det: "Nominertdiplomet er en anerkjennelse av ditt engasjement for veteraner, og en erkjennelse av at noen har foreslått deg som kandidat til Forsvarets veteranpris for 2017."

Hvem som har nominert Pedersen er uvisst, Forsvaret verdsetter i alle fall initiativet.

– Det er fint å se at folk engasjerer seg i arbeidet med å fremme kandidater, sier Guttormsen.