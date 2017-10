Postkortkvinnene gjester Stortinget

nyheter

Postkortaksjonen har pågått hele høsten. Per post har 4000 allerede nådd Stortinget. Nå skal trioen Irene Ojala, Ingrid Lundmark og Sylvi Andreassen gjeste Stortinget med ytterligere 11.000 postkort med krav om akuttilbud og fødeavdeling i Alta. I tillegg til å levere kortene, skal de prate med politikerne.

Det er stolte altalkvinner som tar turen, skriver Irene Ojala på Facebook.

– Kautokeino og Alta-folk. Dere har vært fantastiske å samarbeide med. Tusen takk, heter det.

I tillegg har Ojala er lite hjertesukk.

– La oss håpe at dette sirkuset snart er over. For det er et sirkus når vi, folket, må jobbe slik vi har gjort og gjør for en konsekvensutredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark som er lovpålagt. Er det bare jeg som synes at det er noe som skurrer.