Mama Sara kan få jenteprisen

nyheter

I årevis har Gunhild Berit Sara Buljo jobbet med Mama Sara Education Foundation for Masai Children. Den samiske hjelpeorganisasjonen har blant annet drevet fram et skoleprosjekt i Tanzania. Innsatsen for Masai-folket har blant annet skapt stort engasjement på hjemplassen Kautokeino.

Ifølge lokalradioen GLR er Mama Sara en av en rekke kandidater til Plan Norges jentepris som deles ut for sjette gang på FNs internasjonale jentedag, som er i morgen 11. oktober.

Prisen skal løfte en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller andre som kjemper for jenters rettigheter. Knut Storberget er leder for juryen.