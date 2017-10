Like etter reåpningen løsnet flere fliser

nyheter

Nordlysbadet i Alta har vært mildt sagt uheldige. Rett etter at de hadde åpnet i august, løsnet det fliser i bassenget med vannsoppen, opplyser daglig leder Jens Nilsen.

I dette bassenget var det ikke gjort noen reparasjoner mens Nordlysbadet hadde stengt gjennom sommeren.

– Nordlysbadet AS har bestemt at arbeidet med dette bassenget skal tas umiddelbart. Arbeidet starter opp mandag 16. oktober. Øvrige deler av anlegget vil være tilgjengelig for publikum, sier Nilsen til Altaposten.

Arbeidet påregnes å være ferdig slik at dette bassenget igjen kan åpnes for badegjestene den 16. november.