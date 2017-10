nyheter

– Det er litt i min fars ånd å starte her. Også for meg som nylig har mistet faren min kjennes det mer naturlig å komme til gode venner i Finnmark først, kontra å være alene på et hotellrom i en stor by sørpå, sier forfatter Aksel Fugelli, som er sønn av legen og samfunnskrigeren Per Fugelli, som døde 13. september, etter mange år med kreft.

Ikke bare trist

I dag starter Aksel Fugelli lanseringen av boka «Per dør», som faren skrev på helt til det siste. Miniturneen i nord begynner i Honningsvåg tirsdag, og fortsetter i Lakselv onsdag, før Fugelli gjester Alta torsdag kveld klokken 20.00. Her blir Nordlyssalen på Kvenvikmoen stedet for den 80 minutter lange forestillingen, som rommer både høytlesing fra boka, noen filmklipp fra Erik Poppes kommende film om Per Fugellis liv og ikke minst morsomme anekdoter.

– Det er viktig for meg at dette ikke bare skal bli en trist forestilling, sier Aksel til Altaposten.

