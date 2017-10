Savnet tysker kom til rette

nyheter

Altaposten omtalte fredag tyske Veronika, som reiste til Alta på leting etter sin sønn, som hun fryktet det hadde hendt noe med etter at hun ikke hadde hørt fra han på over en måned.

En av de som leste artikkelen tipset oss i helga om at han visste hvor den savnede befant seg, med utgangspunkt i at han hadde observert savnedes kjøretøy. Med hjelp fra informasjon i tipset var vi i stand til å komme i kontakt med den savnede, som kunne bekrefte at det sto godt til med han. Han ønsket utover det ikke å snakke med Altaposten.

Både tyske Veronika og politiet er informert om vendingen i saken.