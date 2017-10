Fikk melding om plaskelyder under bru

nyheter

Ti minutter over fire, natt til lørdag, får Finnmark politistrikt to forskjellige meldinger om plaskelyder under Karasjok bru i samme tidsrom.

Dette resulterer i full utrykning fra brann, ambulanse, politiet og Sea King-helikopter til stedet.

Elven ble så gjennomsøkt med båt og varmesøkende kamera.

– Det er lite strøm i elva, meldte politiet.

Letingen gav ingen resultat

Ved seks tiden på morgenen melder Politiet at de etter en totalvurdering av informasjonen politiet sitter på avslutter søket etter eventuelt savnet person.