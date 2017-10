nyheter

– Overnattingsrekord i august, melder Reiseliv i Nord på sine nettsider.

Den ferske hotellgjestedøgnsstatistikken per agust 2017 gjør at hotelldirektørene i landsdelen har all grunn til å smile.

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i august 2017, sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette har Finnmark en økning på 22 prosent (fra 30.264.000 kroner til 36.943.000 kroner), Troms en økning på 19 prosent (47.242.000 kroner til 56.186.000 kroner), og Nordland 3 prosent (fra 80.660.000 kroner til 83.156.000 kroner).

Den totalte økningen i antall totale overnattinger steg med åtte prosent i same periode, hvorav:

Nordland 5 prosent

Troms 4 prosent

Finnmark 28 prosent

– De gode augusttallene bekrefter at det har vært en god turistsommer for overnattingsbedriftene i nord, sier NHOs regiondirektør i Nordland Ole Henrik Hjartøy.

Losjiomsetning aug.16 aug.17 Endring Nordland 80 660 83 156 3 % Troms 47 242 56 186 19 % Finnmark 30 264 36 943 22 % Sum Nord-Norge 158 166 176 285 11 % Sum Svalbard 13 239 14 892 12 % Sum Norge 1 568 832 1 654 116 5 %

*Losjiomsetning 1000 kr

