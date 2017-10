Konkurs hos polsk produsent kan få konsekvenser i Tana

nyheter

Det pågående arbeidet med ny Tana Bru kan få en kraftig forsinkelse. Styret i den polske stålprodusenten Vistal Gdynia SA har nemelig levert inn konkursbegjæring, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Hvilke konsekvenser konkursen får er foreløpig uvisst:

– Vi har over tid vært kjent med at selskapet har hatt finansielle problemer etter betydelige tap i første halvår 2017. Styret i selskapet har tidligere søkt om restrukturering av gjelden (gjeldssanering) og torsdag ble det levert inn konkursbegjæring. Det vil ta noen uker før konkursbegjæringen eller søknaden om restrukturering/gjeldssanering blir avklart. Statens vegvesen har kontrakt med et arbeidsfellesskap av HAK og Vistal, og vi har foreløpig ikke fått melding om at en konkurs i det ene selskapet vil få konsekvenser for oppfyllelse av kontrakten, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen ifølge pressemeldingen.

Det er foreløpig ankommet noen ståldeler til anleggsplassen i Tana, og med to år igjen av byggetiden håper Ramberg det vil være mulig å åpne nybrua til avtalt tid høsten 2019.

– I løpet av de neste en til to ukene regner vi med at det vil være mer avklart hva som blir utviklingen i saken, sier Kaare Ramberg.

Det er engasjert advokat i Polen som bistår i situasjonen og det forhandles allerede med banker om overtakelse av stålet, skriver Statens vegvesen.