Jobber på spreng for å rette nettbank-feil

nyheter

Like etter midnatt ble millioner av norske bankkunder rammet og opplevde problemer med nett- og mobilbank.

Ifølge NTB opplyser EVRY Klokken 12.15 at ble feilen rettet opp i, og EVRYs driftstjenester er i ferd med å fungere som normalt igjen.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i SpareBank 1 Nord-Norge er forsiktig med å friskmelde helt, og forteller til Altaposten at de nå jobber for å forsikre seg at alt er på plass igjen.

– Vi tar dette på høyeste alvor, og jobber på spreng for å fikse dette, sier han i en kommentar.

Oppdaterer på Facebook

– Vi har fått den samme beskjeden fra EVRY; feilen er funnet og rettet. Nå begynner jobben med å få systemene oppe å gå igjen før vi friskmelder oss helt. Men vi ser et lys i enden av tunellen.

– Vi beklager til alle de som har opplevd problemer som følge av dette. Vi gjør alt vi kan for å løse problemet, og oppdaterer fortløpende på vår Facebook-side så snart vi vet mer, sier Loftås.