– Dette er noe jeg virkelig brenner for

nyheter

Torsdag ble Høyres fordeling til de ulike komiteene på Stortinget klar.

– Som ny på Stortinget er jeg svært glad for å få oppfylt mitt førsteønske da familie- og kulturpolitikken er noe jeg virkelig brenner for, sier den nybakte stortingsrepresentanten Marianne Haukland.

Torsdag ble Høyres fordeling til de ulike komiteene klar og hvem som skal lede de ulike fraksjonene. Høyre i Nord-Norge vil være representert i næring, transport- og kommunikasjon, utdanning og familie- og kultur. I tillegg skal Margunn Ebbesen lede Høyres fraksjon i næringskomiteen og Kent Gudmundsen skal lede utdanningsfraksjonen. I tillegg er Ebbesen valgt inn i Høyres gruppestyre, skriver Marianne Haukland i en pressemelding.

– Dette er et politikkområde som betyr mye for den enkelte og ikke minst for mange lokalsamfunn i nord. Alt i fra idretts- og kultursatsing, til frivillighet og barnevern. Spesielt sistnevnte område er viktig for meg, at vi ser det enkelte barn og sikrer alle en god oppvekst, sier Haukland.

Opplæring

Dagene som ny representant har gått til opplæring for alle de nye stortingsrepresentantene. Haukland hadde på forhånd ytrer hvilke området hun ønsket å arbeidet med.

– Til nå har dagene handlet om å prøve å sette meg inn i alt jeg skal lære. Vi skal også ha interne kurs i partigruppa, forklarer hun.

Som vararepresentant må hun ha is i magen, ingenting er foreløpig avgjort.

– Jeg planlegger for en tilværelse her, men vet at det ikke er sikkert at det blir noe av, ingenting er avgjort enda, avklarer hun, og vil ikke spekulere mer om temaet.

Produktiv og ambisiøs

Haukland er den eneste høyrerepresentanten fra Finnmark. Hun tror det kommer til å innebære mye samarbeid med de andre fra nord. En annen utfordring blir å holde seg oppdatert på absolutt alt som er relevant for Finnmark og ta tak i disse.

– Jeg tror ikke jeg blir arbeidsledig med det første, medgir hun, og hun ser for seg mye arbeid også utenfor komitéarbeidet.

Hun regner med at finnmarksbenken kommer til å jobbe mye og Haukland ønsker å være både produktiv og ambisiøs på vegne av de hun skal representere.

Velfungerende partiapparat

Hun ser heller ikke svart på å være i hovedstaden i tiden fremover.

– Jeg har mange kjente i Oslo, både familie og venner. I tillegg er kjæresten Mats Johansen Beldo i Oslo. Han har siden i sommer hatt ledervervet i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Så tar det ikke lang tid å fly fra Oslo til Alta, sier hun.

Haukland har også snakket en del med sin forgjenger på Stortinget, Laila Davidsen, og mener hun her en god ressurs for partiet.

– Jeg kommer sikkert til å snakke mer med både henne og Frank Bakke-Jensen. Vi har et velfungerende partiapparat i Finnmark Høyre, avslutter hun.