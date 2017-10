Samles i Alta for nasjonalt seminar om akuttmedisin

nyheter

Ambulansetjenesten og legevakten har i 10 år har hatt regelmessig trening i akuttmedisinsk samhandling og samarbeid. Et arbeid de ble hedret for i 2016, da de fikk Legeforeningens kvalitetspris.

Nå skal Alta dele sine erfaringer med akuttmedisinske miljøer fra resten av landet, fremgår det i en pressemelding fra UiT.

12. oktober samles deltagere fra hele Norge i Alta for å diskutere hvordan man best mulig kan trene opp lokale akuttmedisinske team.

– Kvalitetsprisen har resultert i et nasjonalt seminar som vil ta for seg hvorfor dette er en god måte å trene på, hvordan man har fått dette til i Alta og hvordan man kan få dette til andre steder i Norge, sier sykepleier Hilde Hætta Eng og legger til at seminaret ble raskt fulltegnet.

Under seminaret, som vil finne sted på Alta rådhus, vil ledene forskere innenfor fagfeltet samt ledere fra kommunen, sykehus og helsedirektoratet være tilstede.

– Vi synes det er ekstra gøy at det også kommer flere representanter fra kommuner som jobber med å få på plass sine egne treningsprogram, sier Eng.