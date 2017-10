Nyhetsjeger til Adressa

nyheter

Frode Nielsen Børfjord (53) har 30 års erfaring som journalist og medieleder, blant annet fra NRK, VG, Dagbladet og flere lokalaviser, heter det i en pressemelding.

– Adresseavisen er et av landets mest kreative, modige og fremoverlente mediehus i en bransje i omstilling. Det sees tydelig i produktutviklingen, den redaksjonelle kvaliteten i alle kanaler og ikke minst styrken i nyhetsformidlingen. Det er et fremtidsrettet mediehus i en spennende region, med en dyktig stab og en ressurssterk ledergruppe jeg er veldig glad for at jeg nå blir en del av, sier Nielsen Børfjord, som dermed blir en viktig brikke for sjefredaktør Kirsti Husby i fortsettelsen.

Adresseavisa er storebror i konsernet Polaris Media, som også Altaposten er en del av.