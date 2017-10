nyheter

Kundene på Amfi Alta fikk seg en uventet luftetur torsdag ettermiddag, da brannalarmen gikk.

Senterleder Frode Wilhelmsen forklarer at alarmen gikk grunnet rengjøring av kostemaskinen de bruker på senteret.

– Støv gjorde at en detektor utløste seg, sier Wilhelmsen og legger til at det er en god indikasjon på at systemene og rutinene fungerer som det skal.