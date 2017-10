Gir ikke opp

nyheter

Arbeiderpartiets nye stortingsrepresentanter, Runar Sjåstad og Ingalill Olsen, har slett ikke gitt opp kampen mot sammenslåing. De mener at forutsetningene ikke er tilstede, hevder de i en pressemelding.

– Regionreformen er en uferdig reform, hvor det foreligger stor usikkerhet knyttet til framtidige oppgaver. En region bestående av Finnmark og Troms vil bli en for stor region i areal og vil ha store områder som er svært tynt befolket. Vi legger til grunn at en sammenslåing av Finnmark og Troms vil øke ulempene med store avstander, mener den ferske duoen på Stortinget. Nylig ble det meldt at Troms Ap og Finnmark Ap skal slås sammen, men det er å selge skinnet før bjørnen er skutt.

– Jeg mener det nyvalgte Stortinget bør behandle denne saken på nytt, og det er nødvendig med en avklaring i Stortinget før en omfattende sammenslåingsprosess eventuelt igangsettes, sier Olsen.